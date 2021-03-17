США расширят торговые санкции против России

Министерство торговли США намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Новые санкции вступят в силу 18 марта, сообщается на сайте ведомства.

Также США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещено вести экспорт и импорт оружия. Это решение также начинает действовать с завтрашнего дня, говорится в документе на сайте госдепартамента.

Исключения составят операции в рамках сотрудничества государств в области космоса и — до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.



Сегодня курс доллара поднимался до 74 рублей, курс евро — до 88 после высказываний президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Он положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», и заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. Президент США отметил, что они с Путиным «знают друг друга».



В начале марта СМИ сообщали, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». В этом же время Америка и Евросоюз ввели санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В санкционный список ЕС вошли глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов. США же внесли в черный список 14 организаций по делу Алексея Навального. 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.

Татьяна Леухина