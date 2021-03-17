На капремонт трассы М-7 в Татарстане могут потратить более 900 млн рублей

На капитальный ремонт трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 1154+000 — км 1161+000 на территории Татарстана могут потратить более 921,5 млн рублей. Конкурс на проведение тендера объявлен 16 марта на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком выступило «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского регион Федерального дорожного агентства». Дата окончания приема заявок — 7 апреля текущего года.

Работы должны стартовать 1 мая 2021 года и закончиться 30 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в текущем году мэрия Казани планирует изъять свыше 200 земельных участков для продолжения трассы М-7. В 2020 году исполком Казани заключил 58 соглашений об изъятии земельных участков на пути строительства автодорог БКК и М-7 «Волга».

