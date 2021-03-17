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В России могут разрешить выдавать туристам визы при наличии брони в гостинице

13:42, 17.03.2021
В России могут разрешить выдавать туристам визы при наличии брони в гостинице
Фото: realnoevremya.ru

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий выдавать иностранным туристам визы на срок до шести месяцев, если у них забронирован номер в гостинице, которая входит в федеральный перечень.

Сейчас по закону о порядке въезда и выезда из РФ обыкновенная туристическая виза может быть выдана иностранному туристу на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев. У туриста должно быть подтверждение о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, сообщает ТАСС.

Поправки включают возможность выдачи визы на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, если у него есть подтверждение о приеме либо бронирование места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Ранее в России предложили разработать федеральную программу «Образовательный туризм» для привлечения учащихся из-за рубежа.

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