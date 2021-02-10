В России предложили разработать федеральную программу «Образовательный туризм»

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В России предложили разработать федеральную программу «Образовательный туризм» для привлечения учащихся из-за рубежа. С такой инициативой выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Кудж отметил, что одним из самых перспективных секторов туризма является молодежный. Один из видов молодежного туризма — образовательный входит в классификацию, принятую в ЮНВТО (Всемирная туристская организация). Молодежь путешествует по миру для изучения иностранного языка, обучения за рубежом, наведения новых знакомств в рамках волонтерских программ. А по численности обучающихся иностранных граждан Россия занимает шестое место в мире.

Фото: mid.ru

Кудж предложил законодательно ввести понятие «образовательный туризм», где будет разработана госпрограмма, которую включат в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается, что иностранцам будут предоставлять льготы на получение визы, если целью посещения будет ознакомление с учебным заведением, условиями учебы, проживания, поступления, передает содержание обращения RT.

Ранее сообщалось, что в феврале в России могут возобновить программу туристического кэшбека. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что внутренний турпоток в этом году может увеличиться на 15—20%.

Ольга Плешкова