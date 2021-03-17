Матвиенко заявила, что вузы должны помогать выпускникам до момента трудоустройства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что вузы должны помогать выпускникам с поиском работы до момента их трудоустройства. Она считает, что с ректорами вузов необходимо провести «воспитательную работу» на эту тему.

«Давайте у птиц учиться: пока птенец не начнет летать, не станет на крыло, его птица-мама оберегает, холит и помогает ему. Так и ректоры вузов, преподавательский коллектив: пока выпускник не трудоустроится и не начнет работать, они должны отслеживать и помогать», — цитирует слова Матвиенко ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания с ректорами вузов в Иннополисе заявил, что показатель трудоустройства выпускников вузов по специальности станет определяющим при формировании бюджетного задания на подготовку специалистов. У вузов будут отбирать бюджетные места, если выпускники не работают по специальности.

Ольга Плешкова