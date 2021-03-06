Чернышенко: у вузов будут отбирать бюджетные места, если выпускники не работают по специальности
Показатель трудоустройства выпускников вузов по специальности станет определяющим при формировании бюджетного задания на подготовку специалистов. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания с ректорами вузов в Иннополисе.
«Если выпускники не идут работать по специальности по окончании обучения, то бюджетные места будут перераспределены в другие вузы», — сказал он, обсуждая проблемы эффективности качества обучения студентов.
После этого среди ректоров вузов прошло онлайн-голосование на вопрос, что делать вузу, чьи выпускники работают не по специальности. Большинство ректоров ответило, что необходимо повысить взаимодействие с работодателями (248 голосов из 300). 125 участников голосования высказалось в пользу повышения качества образования, 25 участников предложило отобрать у вуза бюджетные места.
Также сегодня в Казани Чернышенко ознакомился с цифровыми технологиями добычи нефти в научном центре «Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты», расположенном на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
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