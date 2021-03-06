Чернышенко: у вузов будут отбирать бюджетные места, если выпускники не работают по специальности

Фото: Максим Платонов (архив)

Показатель трудоустройства выпускников вузов по специальности станет определяющим при формировании бюджетного задания на подготовку специалистов. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания с ректорами вузов в Иннополисе.

«Если выпускники не идут работать по специальности по окончании обучения, то бюджетные места будут перераспределены в другие вузы», — сказал он, обсуждая проблемы эффективности качества обучения студентов.

Фото: tatarstan.ru

После этого среди ректоров вузов прошло онлайн-голосование на вопрос, что делать вузу, чьи выпускники работают не по специальности. Большинство ректоров ответило, что необходимо повысить взаимодействие с работодателями (248 голосов из 300). 125 участников голосования высказалось в пользу повышения качества образования, 25 участников предложило отобрать у вуза бюджетные места.

Также сегодня в Казани Чернышенко ознакомился с цифровыми технологиями добычи нефти в научном центре «Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты», расположенном на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.



Луиза Игнатьева