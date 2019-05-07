В 2018 году каждый пятый молочный продукт в России оказался фальсификатом

Каждый пятый молочный продукт, проверенный в 2018 году в России Россельхознадзором, являлся фальсификатом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что из общего объема исследованной продукции 21,6% оказалось фальсифицированными. Соответственно, каждый пятый продукт на прилавке не отвечает заявленному производителем составу.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 мая Россельхознадзор запретит ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии.

В число предприятий входят «Савушкин продукт», «Дятловский сыродельный завод», «Минский молочный завод №1», «Несвижский завод детского питания» и т. д., сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, причиной запрета стало отсутствие эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны Государственной ветеринарной службы Белоруссии.

