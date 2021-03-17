В МВД РТ рассказали подробности задержания подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей

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В МВД по РТ рассказали подробности задержания подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что жертвы мошенников стали обращаться в полицию в ноябре 2020 года — им звонил мужчина, представлявшийся сотрудником полиции, и сообщал, что их родственник виноват в смертельном ДТП. Злоумышленники предлагали решить вопрос за вознаграждение — тогда бы родственника не привлекли к уголовной ответственности. От них пострадали 32 жителя Красноярска.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленники находились на территории Татарстана. Задержание произошло в Казани. Злоумышленниками оказались жители Нижневартовска 1986 и 1995 годов рождения. В столицу Татарстана они приехали на «заработки». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».