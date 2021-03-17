Европейский бизнес признал ошибки в отношениях с Россией

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в статье австрийского издания Kurier заявил, что Европа допускала ошибки в диалоге с Москвой. Текст статьи приводит «ИноСМИ».



Ляйтль уверен, что отношения с Россией достигли низшей точки, но на «перезагрузку» есть шанс — только для этого нужно «вновь наводить мосты», а не «возводить преграды». Брюсселю нужно постепенно ослаблять санкции и налаживать взаимодействие в экономической, культурной и научной сферах. По его словам, в ситуации с Украиной следует сохранять нейтралитет, взяв пример с Австрии.

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Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план действий в отношениях с Москвой. По его утверждению, «позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте», потому ее следует изменить. Он рекомендовал ЕС поручить Боррелю разработку плана последующих шагов.

Маргарита Головатенко