«Реал» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/8 финала в двух сериях плей-офф.

«Реал Мадрид» оказался сильнее итальянской «Аталанты» (3:1) и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра между этими командами закончилась также победой мадридцев 1:0.

Другим четвертьфиналистом стал английский «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы во второй обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха — 2:0 (4:0 по сумме двух игр).

Ранее в 1/4 финала турнира пробились английский «Ливерпуль», немецкая «Боруссия», французский ПСЖ и португальский «Порту». Осталось выявить победителей в двух противостояниях — «Бавария» — «Лацио» (4:1 первый матч) и «Челси» — «Атлетико» (1:0).

Напомним, ни одна российская команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Последним из еврокубков выбыл «Краснодар», проигравший в плей-офф Лиги Европы.