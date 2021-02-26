«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы
«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Единственный мяч был забит на 31-й минуте, когда хорваты воспользовались ошибкой защитников гостей и Мислав Оршич замкнул голевую комбинацию. За оставшееся время краснодарский клуб так и не смог отыграться.
В воротах российской команды дебютировал 19-летний голкипер Станислав Агкацев.
Увы, уступаем в Хорватии и покидаем турнир #ДинамоЗагребКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/I8Bk4WzQJm— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 25, 2021
После этого поражения «Краснодар» выбыл из розыгрыша Лиги Европы -2020/21.
Напомним, ранее краснодарцы арендовали до конца текущего сезона вратаря «Ростова» Егора Бабурина.СпортФутбол
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