«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный мяч был забит на 31-й минуте, когда хорваты воспользовались ошибкой защитников гостей и Мислав Оршич замкнул голевую комбинацию. За оставшееся время краснодарский клуб так и не смог отыграться.

В воротах российской команды дебютировал 19-летний голкипер Станислав Агкацев.

После этого поражения «Краснодар» выбыл из розыгрыша Лиги Европы -2020/21.

Напомним, ранее краснодарцы арендовали до конца текущего сезона вратаря «Ростова» Егора Бабурина.