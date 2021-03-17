В школах Челнов планируют развивать флорбол

В пяти школах Набережных Челнов планируют внедрять флорбол. Им будут заниматься учащиеся с 1-го по 9-й классы в школах № 21, 23, 27, 34 и 37.

Первую игру в рамках школьной лиги флорбола проверили в СОШ №34. Уже в следующем году в Челнах планируют проводить полноценные соревнования по флорболу среди школьных команд, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественность автограда.

Фото: nabchelny.ru

Приступить к занятиям флорболом челнинские школьники должны уже в апреле.

Ранее сообщалось, что в школах Татарстана введут уроки футбола. Предполагается, что они будут проводиться вместо третьего занятия физкультурой. В Казани новую дисциплину практикуют в гимназии №183 и лицее №177.

Татьяна Демина