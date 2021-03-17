В школах Челнов планируют развивать флорбол
В пяти школах Набережных Челнов планируют внедрять флорбол. Им будут заниматься учащиеся с 1-го по 9-й классы в школах № 21, 23, 27, 34 и 37.
Первую игру в рамках школьной лиги флорбола проверили в СОШ №34. Уже в следующем году в Челнах планируют проводить полноценные соревнования по флорболу среди школьных команд, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественность автограда.
Приступить к занятиям флорболом челнинские школьники должны уже в апреле.
Ранее сообщалось, что в школах Татарстана введут уроки футбола. Предполагается, что они будут проводиться вместо третьего занятия физкультурой. В Казани новую дисциплину практикуют в гимназии №183 и лицее №177.
Справка
Флорбол — командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. Играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальными клюшками. Цель игры: забить мяч в ворота команды соперников.
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