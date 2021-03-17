Сегодня в Татарстане вновь потеплеет до +1 градуса

В среду, 17 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, в восточных районах Татарстана до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -3°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -2°С до -4°С, местами до -7°С.



Напомним, по прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе потеплеет, но снег местами будет продолжать идти.



Татьяна Демина