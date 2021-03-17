Сегодня в Татарстане вновь потеплеет до +1 градуса
В среду, 17 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, в восточных районах Татарстана до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -3°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -2°С до -4°С, местами до -7°С.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе потеплеет, но снег местами будет продолжать идти.
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