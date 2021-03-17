Новости общества

05:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане вновь потеплеет до +1 градуса

05:30, 17.03.2021
Сегодня в Татарстане вновь потеплеет до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 17 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, в восточных районах Татарстана до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -3°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -2°С до -4°С, местами до -7°С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе потеплеет, но снег местами будет продолжать идти.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также