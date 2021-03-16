Власти Татарстана подписали соглашение о создании Единого информационного ресурса о земле и недвижимости

Сегодня правительство Татарстана подписало трехстороннее соглашение о взаимодействии между Росреестром, Федеральной кадастровой палатой и Кабмином РТ по созданию федеральной государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости». Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Документ обеспечивает интеграцию информационных систем органов исполнительной власти Татарстана с ресурсом и предоставление сведений из них. Также с помощью соглашения определяется порядок взаимодействия между участниками эксперимента.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в республике создали оперативный штаб для реализации этого эксперимента. Ответственным за исполнение назначили первого вице-премьера Рустама Нигматуллина. Эксперимент продлится до конца года на территориях Атнинского, Пестречинского и Зеленодольского районов РТ.

