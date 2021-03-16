2 триллиона рублей вернут в банки россияне за полтора года — много это или мало?

В ближайшие полтора года жители России вернут в банки свои сбережения на сумму около 2 трлн рублей, хотя осенью был отток вкладов. К такому выводу пришли в Центре макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

— По мере преодоления последствий пандемии, в том числе опасений за устойчивость безналичных платежей, эти средства [наличные] постепенно вернутся на банковские счета. По нашим расчетам, этот процесс растянется до середины 2022 года. Таким образом, в ближайшие полтора года дополнительный приток во вклады из этого источника составит не менее 2 трлн рублей, — заявил глава центра Дмитрий Тарасов.

В целом, по оценке аналитиков, прирост сбережений россиян в минувшем году достиг 5,2 трлн рублей, или 8,4% от всех доходов граждан. Более половины прироста — наличные средства. Как это отразится на доле банковских вкладов — будет зависеть от динамики ключевой ставки. Осенью глава Центробанка Эльвира Набиуллина связывала отток средств с вкладов со снижением ставок по депозитам — граждане несли свои деньги не в банки, а на биржу.

Фото: ЦБ РФ

2 трлн рублей дополнительного притока сбережений россиян по вкладам — это:

$27,3 млрд долларов. На ту же сумму ($27,8 млрд) упали международные резервы Национального банка Украины за две недели марта из-за долгов.

На ту же сумму ($27,8 млрд) упали международные резервы Национального банка Украины за две недели марта из-за долгов. Столько россияне сэкономили в прошлый пандемийный год, оставшись дома и не попав на зарубежные курорты по причине закрытых границ. Иностранцы, не приехавшие по той же причине в Россию, сберегли около $8,2 миллиарда.

оставшись дома и не попав на зарубежные курорты по причине закрытых границ. Иностранцы, не приехавшие по той же причине в Россию, сберегли около $8,2 миллиарда. Еще больше своих денег (2,77 трлн руб.) россияне сохранили благодаря рациональному подходу к своим повседневным затратам в условиях «коронакризиса» , говорят исследователи. Расходы упали примерно на 9%, и каждый россиянин в среднем сэкономил около 20 тыс. рублей за год.

, говорят исследователи. Расходы упали примерно на 9%, и каждый россиянин в среднем сэкономил около 20 тыс. рублей за год. Допдоходы бюджета России в этом году при текущих ценах на нефть и курсе рубля, по оценке аналитиков, превысят эту сумму (2 трлн рублей) и будут направлены в ФНБ.

при текущих ценах на нефть и курсе рубля, по оценке аналитиков, превысят эту сумму (2 трлн рублей) и будут направлены в ФНБ. Превысил эту сумму и дорос до 2,5 трлн рублей отечественный рынок онлайн-ретейла (+47%) , пандемия ускорила процесс цифровизации розничной торговли.

Василя Ширшова