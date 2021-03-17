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«KIA ТрансТехСервис» стал «Платиновым дилером» бренда KIA

08:43, 17.03.2021
«KIA ТрансТехСервис» стал «Платиновым дилером» бренда KIA

Дилерский центр «KIA ТрансТехСервис» в Казани (пр. Победы, 194) получил высшую оценку от KIA Motors Corporation, ему присвоили статус «Платиновый дилер».

Штаб-квартира KIA ежегодно определяет лучшую компанию по сервисному обслуживанию и продажам новых автомобилей. Большое значение при выборе лидера также имеют клиентская удовлетворенность и оптимизация бизнес-процессов.

Критериями для экспертов KIA Motors Corporation служат:

  1. соответствие стандартам, философии и принципам бренда KIA;
  2. достижение торговых и сервисных показателей;
  3. уровень лояльности клиентов;
  4. соответствие требованиям и стандартам KIA в области продажи автомобилей, послепродажного обслуживания и сервиса.

Кроме того, господин Чжин-Ха Ким, президент KIA Motors Rus, вручил холдингу «ТрансТехСервис» специальную награду как «самому крупному региональному дилеру Поволжья».

Партнерский материал, фото предоставлено пресс-службой «ТрансТехСервиса»
АвтоБизнесТранспорт
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