Жители Татарстана откладывают в онлайн-конверты Сбера в среднем 5,8 тыс. рублей

1,3 млн клиентов Сбера начали пользоваться онлайн-сервисом «Конверты», позволяющим резервировать суммы на уже понятные предстоящие расходы. Конверты нравятся клиентам разных возрастов, но особенно популярны у молодежи: половина пользователей сервиса — люди в возрасте до 25 лет. Республика Татарстан входит в топ-5 регионов по количеству активных пользователей онлайн-сервисом. Средняя сумма в конверте жителя Татарстана ― 5 818 рублей.



«Конверт» — один из онлайн-сервисов Сбера по управлению личными финансами (personal financial management, PFM). С сентября 2020 года он доступен на главной странице мобильного приложения СберБанк Онлайн в разделе «Цели». Конверты будут полезны тем, кто планирует предстоящие уже понятные расходы и готов отложить на них всю необходимую сумму. Для конверта можно выбрать одно из предложенных названий либо придумать свое.

Большинство пользователей конвертов выбирают для них названия из уже предложенных. У 55% пользователей это «заначка», в которую в среднем откладывают 8 тыс. руб. Еще 10% откладывают в конверты, чтобы купить подарки (в среднем 4 тыс. руб.), 3% — оплатить обучение (6 тыс. руб.), 2% — на лечение (9 тыс. руб.). 30% пользователей называют конверты самостоятельно и откладывают в них деньги на аренду квартиры, коммунальные платежи, абонемент в спортзал, отпуск, автошколу и другие предстоящие расходы.

Конверты открывают люди разных возрастов, но более популярны они у молодой аудитории. Средние суммы в конвертах с возрастом растут. Например, молодежь до 18 лет откладывает в конверты около 1 тыс. руб., а люди в возрасте 36—45 лет — почти 12 тыс. руб.

Самые активные пользователи онлайн-сервиса — жители Московского региона: на Москву и Московскую область приходится 18% от общего числа пользователей конвертов. В топ-5 регионов входят также Санкт-Петербург (5,4%), Краснодарский край (4,2%), Свердловская область (3,6%), Татарстан (3,2%). Меньше всего конвертов — 227 — открыли жители Чукотского автономного округа. Однако этот регион лидирует по средней сумме в конверте: 17,6 тыс. руб. В конверте москвича — 13,4 тыс. руб., а жителя Санкт-Петербурга — 9,7 тыс. руб.

Наталья Алымова,

старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

На ближайшие расходы удобно отложить сразу всю сумму, как только она появляется, например в день зарплаты или стипендии. Человек помещает деньги в конверт, чтобы случайно не потратить, и забывает о них до тех пор, пока они не понадобятся. Все это время деньги лежат на специальном счете и на них даже начисляется небольшой процент. Таким образом можно резервировать суммы на покупки в супермаркете, топливо для машины, оформление ОСАГО, оплату учебы, аренду квартиры и любые другие траты. Сервисом воспользовались уже 1,3 млн клиентов, а всего на счетах в конвертах сейчас находится около 5,5 млрд рублей.

Сахбиев Рушан Флюрович,

заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк

Если вовремя не отложить сумму на предстоящие расходы, деньги можно спонтанно потратить на другое. Избежать таких ситуаций поможет онлайн-сервис «Конверт», с помощью которого можно отложить и сохранить средства до нужного срока. Чтобы не перепутать расходы, можно создать несколько конвертов и дать каждому наименование. Таким образом, сервис помогает откладывать и тратить средства по назначению и в срок. Татарстан входят в топ-5 регионов по самым активным пользователям онлайн-сервиса. Жители республики откладывают в конверты в среднем 5,8 тысячи рублей.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»