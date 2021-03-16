Эксперты заявили о высоких рисках отставки глав трех регионов

СМИ сообщили, что ряд глав регионов имеют наибольшую вероятность досрочной отставки. Так, согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов компании «Минченко консалтинг», главы Ульяновской области, Тувы и Северной Осетии— Алании находятся в «красной зоне» политической устойчивости.

По версии авторов доклада, глава Тувы Шолбан Кара-оол, который занимает свой пост 14 лет, имеет 10 баллов. За ним следует глава Ульяновской области Сергей Морозов — 7 баллов, он руководит регионом 16 лет. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров имеет 6 баллов, при этом он возглавил регион лишь в 2016 году. Эксперты считают, что его отставка возможна из-за масштабных протестов во время пандемии на Северном Кавказе, а также резонансного ДТП с участием его брата.

Наибольшей устойчивостью среди глав регионов с истекающим сроком полномочий обладают Рамзан Кадыров (Чечня, 20 баллов) и Алексей Дюмин (Тульская область, 18 баллов). Авторы рейтинга считают, что это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков, передает «Коммерсант».

Ранее глава администрации Тольятти подал в отставку.

Ольга Плешкова