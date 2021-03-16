В Казани попали на видео дети, прыгающие с козырька подъезда в сугроб

Фото: скриншот

На улице Адоратского, 39а, в Ново-Савиновском районе Казани, дети прыгали с козырька подъезда в сугроб — такое видео появилось в одном из городских сообществ города в Instagram.

«С козырька дома дети прыгают на кучу не вывезенного со двора снега. Рядом школа. Скоро полшколы придет для таких небезопасных игр», — написал автор поста.

В комментариях многие пользователи не увидели в развлечении опасности и писали, что такое развлечение — распространенное среди детей: «Мы в детстве с третьего этажа прыгали, ничего страшного не произошло», «Прыгали летом с гаражей без снега и ничего», — отмечали пользователи.

Маргарита Головатенко