В Казани утром наблюдаются 7-балльные пробки

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В Казани снова наблюдаются сильные пробки — сегодня утром они достигли 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Авария произошла в среднем ряду на перекрестке ул. Левобулачной с ул. Татарстан. Три аварии рядом друг с другом — на ул. Достоевского, ул. Гвардейский и на их пересечении — движение на этих участках сильно затруднено.

Стоит ул. Аделя Кутуя и просп. Альберта Камалеева, а еще ул.Туфанна Миннулина. Сильные пробки на просп. Победы и ул. Аграрная, на ул. Павлюхина и просп. Универсиады. Сильно затруднено движение на ул. Ломжинская.

Фото: pxhere.com

Напомним, вчера утром в Казани наблюдались пробки в 10 баллов. Вечером того же дня пробки достигали 8 баллов.

Маргарита Головатенко