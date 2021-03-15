В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки

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В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.30.

Заторы из-за ДТП образовались на улице Петра Витера, Маршала Чуйкова, Меридианной, на Оренбургском тракте. Пробки наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Николая Ершова, Гвардейской, Альберта Камалеева, Родины, Ломжинской, Космонавтов.

Движение затруднено на улицах Декабристов, Дементьева, Тэцевской, Максимова, Восстания.