В Нижнекамске планируют установить домофоны с видеотрансляцией и выводом в ситуационный центр УВД

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В 16 многоквартирных домах Нижнекамска в этом году планируется заменить обычные домофоны на современные устройства с видеотрансляцией и выводом в ситуационный центр УВД, заявил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Ленар Ахметов.

Также в этом году в городе продолжат внедрять системы видеонаблюдения по программам «Безопасный город» и «Безопасный двор». Всего в 2021 году в Нижнекамске планируется установить не менее 895 камер, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Отметим, что в прошлом году в Татарстане, благодаря видеокамерам, удалось раскрыть более 1,8 тыс. преступлений. По данным Минцифры РТ на конец января, в республике общественный порядок контролируют около 64 тыс. видеокамер. В 2021 году в общественных зонах планируется установить еще 1 тыс. камер.



Татьяна Демина