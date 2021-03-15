В соцсетях пожаловались на избиение посетителя охранником FUN24 в Казани

В соцсетях пожаловались на охранника развлекательного центра FUN24. Мужчина рассказал, что сотрудник заведения ударил его после конфликта.

«Ситуация такая, что моя будущая жена поцапались с посетителем FUN24, все норм урегулировали с администрацией. Пошли в туалет и за мной заходит чувак, сотрудник FUN24 и всекает в меня! Я просто в шоке, тот убегает в служебное помещение! И пропадает!» — написал мужчина, прикрепив фотографию.

По словам автора, он намерен заявить в полицию на сотрудника заведения.

Отметим, что это не первая потасовка с охраной в развлекательном центре Fun24. Ранее посетители уже жаловались на избиение со стороны сотрудников охраны.



Ольга Плешкова