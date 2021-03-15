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Прокуратура возбудила дело на директора УК за низкую температуру в квартирах

15:49, 15.03.2021 1
Прокуратура возбудила дело на директора УК за низкую температуру в квартирах
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура РТ возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «УК «Заречье» за низкую температуру в квартирах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В поселке Юдино жители дома номер 6 на улице Железнодорожников пожаловались на низкую температуру в квартирах. Прокуратура Кировского района города Казани провела проверку. Было обнаружено, что при температуре наружного воздуха -20 градусов в квартире температура атмосферного воздуха составляла всего +14 при нормативной температуре в +20 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также управляющая компания должна довести температуру воздуха в квартирах до установленных нормативных требований.

Напомним, казанцы пожаловались на высокие счета за ЖКУ в социальной сети. Под постом набралось большое количество сообщений с жалобами на высокие тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Люди не понимают, за что платят деньги, если нет качественных изменений.

Ранее в Минстрое РТ отметили, что в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, экономия средств на оплату зависит от самих жильцов: «За плохо утепленные окна и открытые форточки в отдельных квартирах в итоге приходится платить всем жильцам дома. Важно уделять внимание дверям и окнам в подъездах, которые также должны быть закрыты».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:22
    А управляющая компания на что? Она обязана проверить дом перед зимним сезоном о его готовности. Это означает, что дом должен быть проревизован: осмотрен и отремонтирован так, чтобы двери запирались и открывались, окна были со стеклами и были заперты, чтобы не было щелей, в которые уличный воздух беспрепятственно попадает внутрь дома,.. А этого они не делают. А потом винят жильцов. Пусть начальники управляющих компаний лично пройдутся по вверенным им домам и посмотрят, что сделано. А то создали прокладки в виде ЖЭКов на квартале, которые работают с населением, а управляющая компания снимает денежные сливки.
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