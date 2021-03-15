Прокуратура возбудила дело на директора УК за низкую температуру в квартирах

Прокуратура РТ возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «УК «Заречье» за низкую температуру в квартирах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В поселке Юдино жители дома номер 6 на улице Железнодорожников пожаловались на низкую температуру в квартирах. Прокуратура Кировского района города Казани провела проверку. Было обнаружено, что при температуре наружного воздуха -20 градусов в квартире температура атмосферного воздуха составляла всего +14 при нормативной температуре в +20 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также управляющая компания должна довести температуру воздуха в квартирах до установленных нормативных требований.

Напомним, казанцы пожаловались на высокие счета за ЖКУ в социальной сети. Под постом набралось большое количество сообщений с жалобами на высокие тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Люди не понимают, за что платят деньги, если нет качественных изменений.

Ранее в Минстрое РТ отметили, что в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, экономия средств на оплату зависит от самих жильцов: «За плохо утепленные окна и открытые форточки в отдельных квартирах в итоге приходится платить всем жильцам дома. Важно уделять внимание дверям и окнам в подъездах, которые также должны быть закрыты».

