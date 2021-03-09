Курс евро снизился на 76 копеек

Курс евро снизился к рублю на 75,98 копейки. Курс, установленный ЦБ РФ, составил 88,1736 рубля, сообщает «Прайм».



Курс доллара снизился на 16,35 копейки и составил 74,264 рубля.

Так, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсу на среду, составила, составила 80,5233 рубля. Снижение составило 43,2 копейки.

Фото: pixabay.com

В конце февраля курс евро вырос на 0,19%, до 90,0575 рубля — показатель превысил 90 рублей впервые с 12 февраля 2021 года. Курс доллара на Мосбирже вырос на 0,35% и находился на уровне 74,34 рубля.

Напомним, также в среду цена биткоина превысила $54 тысячи впервые с 23 февраля, достигнув на пике $54,338, что выше показателя закрытия торгов на 4,9%.

Маргарита Головатенко