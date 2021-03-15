«В низинах около 20 водоемов с плотинами, в случае прорыва городу грозит затопление»

Пик паводка ожидается в конце апреля

Татарстанской столице этой весной может грозить затопление, считают эксперты. Высота снежного покрова в Казани зимой составила от 50 до 70 см или в два раза больше, чем в прошлом году, рассказал сегодня во время «делового понедельника» начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. Основная масса снега выпала в январе-феврале. Крепкие, до 30 градусов морозы, ударили по покрытой снегом земле, тем не менее, земля промерзла до глубины 70 см, на реках образовался лед от 70 до 120 см, описал ситуацию спикер.

— По прогнозам синоптиков, в марте ожидается дефицит осадков, средняя температура в марте — апреле будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Учитывая эти условия, ожидается постепенный сход снежного покрова. В дальнейшем гидрометеорологическая ситуация будет зависеть полностью от температуры в период вскрытия малых рек. Пик прохождения паводка прогнозируется на третью декаду апреля. Учитывая толщину снежного покрова, из-за промерзания почвы можно ожидать сложной паводковой обстановки. А при резком повышении температуры на территории города возможно возникновение опасных ситуаций в жилых массивах, через которые протекают малые реки, — не исключил Фердинант Тимурханов.

Высота снежного покрова в Казани зимой составила от 50 до 70 см или в два раза больше, чем в прошлом году, рассказал Фердинант Тимурханов. Фото kzn.ru

В Казани пытаются обезопасить городские объекты от возможного затопления. Коммунальные службы вывезли с улиц более 800 тыс. тонн снега — в четыре раза больше, чем в прошлом году. Чтобы талые воды беспрепятственно уходили по рекам, работники МУП «Городские мосты» расчистили от кустарников и мусора участки у мостов через реки Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река. Вывезли снег с территорий вокруг всех 34 пешеходных подземных переходов, очистили от грязи и мусора водоприемные лотки. Защиту города от повышения уровня воды в Волге обеспечивает система дам и плотин, которые находятся на балансе МУП «Водоканал». Предприятие утвердило список ответственных лиц и перечень противопаводковых мероприятий. «Водоканал» проводит ежедневный мониторинг ситуации с таянием снега.



В «Волжской гавани» нарушены стоки из озер

Сотрудники Управления гражданской защиты исполкома Казани с 1 марта обходят частный сектор в городе. Они уточняют число проживающих в микрорайонах, подверженных паводку, а также раздают инструкции о поведении в период подтопления, сообщил начальник управления. Уже обошли 286 домов — 85% от их общего количества. Карты возможных подтоплений размещены на сайте исполкома Казани kzn.ru, во вкладке Управления гражданской защиты «Безопасность при паводке», уточнил докладчик. В зону возможного подтопления в Казани попадают

337 частных домов,

в которых проживает 976 человек,

из них 236 детей до 14 лет и 277 пожилых людей старше 60 лет.

В каждом районе города Управление гражданской защиты сформировало мобильные группы, укомплектованные техникой, подготовило:

136 маневренных групп,

124 единицы техники,

127 откачивающих насосов,

2120 мешков с песком

и 710 трапов,

кроме того, определило 15 пунктов временного размещения населения вместимостью свыше 5 тыс. человек.

По результатам объездов сотрудники ведомства выявили несколько мест, на которые надо обратить особое внимание. Одним из таких участков является район жилого массива «Волжская гавань», по улицам Запрогонной и Старо-Аракчинской.

— При строительстве микрорайонов был нарушен естественный сток воды из озер, и в период паводка вся вода с окрестных улиц скапливается именно здесь. Подтапливает дома и дворы по улице Запрогонной. По расчетам в данном районе в зону подтопления попадают 27 домов, в которых проживают 75 жителей. Нам необходимо быть готовыми к оперативному реагированию в случае негативного развития ситуации. Решением проблемы может быть строительство стационарной перекачивающей станции либо восстановление водооттока в рамках планируемых в этом районе дорожных работ, — считает Фердинант Тимурханов.

Плотинам Казани нужен хозяин

Остается проблема бесхозных гидротехнических сооружений, служивших в свое время для нужд сельского хозяйства и оказавшихся на территории города после изменения его границ. В окрестностях Казани в низинах находятся около 20 прудов и озер, там накапливается талая вода.

— Как правило, эти водоемы окружены плотинами, и в случае их прорыва возможен поток воды, угрожающий домам и дорогам города, — предупредил спикер.

Наиболее крупные объекты такого типа — озера жилых массивов Константиновка, Чебакса, вблизи Богородского. Плотины Константиновки и Чебаксы поставлены на баланс «Водоканала», находятся под наблюдением и при необходимости в осенний период вода из них спускается до безопасного уровня, заметил Тимурханов.

— Назрела необходимость провести инвентаризацию остальных объектов и решить, что с ними делать дальше: или засыпать, или облагородить, или сделать там зону отдыха по примеру городских озер. На проведение противопаводковых мероприятий администрациями районов ежегодно выделяются бюджетные средства. Прошу до конца марта обеспечить расчистку русла рек, подмостовых пространств, завершить ревизию водопропускных труб и колодцев. Комитету ЖКХ, управляющим компаниям следует обратить особое внимание на старые дома, в которых водно-распределительные устройства расположены в подвальных помещениях, и принять все необходимые меры для предотвращения подтопления таких подвальных помещений, — подытожил глава Управления гражданской защиты.

Екатерина Аблаева