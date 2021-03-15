За время военных действий в Сирии погибли 112 российских военных

За время военных действий в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Об этом в нижней палате парламента на «круглом столе», посвященном военной медицине, рассказал первый заместитель председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Напомним, что российские войска находятся в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. По официальной информации, в Сирии работают силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты. Россия базируется на авиабазе аэродрома «Хмеймим» и базе ВМФ в Тартусе, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале 2021 года российские военные отчитались об отражении атаки на авиабазу Хмеймим. По ней нанесли удар системы залпового огня дальнего радиуса действия. Атаку удалось отбить. Снаряды прилетели с Идлибской зоны деэскалации.



Это далеко не первая атака на базу. Еще в 2019 году сообщалось, что за 2 года при попытке атак на российскую базу Хмеймим в Сирии было уничтожено или обезврежено 118 беспилотников террористов.



Ольга Плешкова