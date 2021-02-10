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Российские военные отчитались об отражении атаки на авиабазу Хмеймим в Сирии

22:34, 10.02.2021
Российские военные отчитались об отражении атаки на авиабазу Хмеймим в Сирии
Фото: mil.ru

В Минобороны РФ заявили о нападении на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По ней нанесли удар системы залпового огня дальнего радиуса действия.

Атаку, которая произошла накануне в 19:45 мск, удалось отбить, рассказал замруководителя центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник. Снаряды прилетели с Идлибской зоны деэскалации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме», — приводит слова Сытника «РИА Новости».

В 2019 году сообщалось, что за 2 года при попытке атак на российскую базу Хмеймим в Сирии было уничтожено или обезврежено 118 беспилотников террористов.

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