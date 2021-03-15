Мэр Челнов призвал очищать крыши от снега и сосулек: «Все ждут какого-то звонка. Звонков не будет»

На совещании в мэрии Набережных Челнов первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев отметил, что управляющим компаниям были направлены требования о необходимости начать работы по очистке козырьков от снега и свисающих сосулек. Об этом сообщает пресс-служба.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что необходимо беречь людей и выполнять данную работу своевременно.

«Все мы знаем, как работать. Учить никого не нужно. Но выполняют ли все? Вот это вопрос! Все ждут какого-то звонка. Звонков не будет. Давайте начнем в этом направлении работать. Это касается наших учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта, всех, куда ходят наши дети и взрослые. Козырьки, кровли, входные группы должны быть очищены», — заявил глава Челнов.

В феврале Наиль Магдеев предложил убирать эвакуаторами припаркованные автомобили, которые мешают уборке снега с городских улиц. Он отметил, что владельцы машин оставляют транспорт на дорогах, несмотря на предупреждающие знаки. По его словам, сначала необходимо обратиться к автомобилистам. Однако Магдеев отметил, что у них низкий уровень «исполнительской дисциплины» и они не всегда реагируют на объявления, которые предупреждают о необходимости освободить дороги для очистки.

