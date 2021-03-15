Вайсфельд: «Все будет зависеть от первого звена «Салавата», нежели от «Ак Барса»

Эксперт КХЛ и экс-генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал свой прогноз на серию плей-офф между уфимцами и казанским «Ак Барсом». Команду Дмитрия Квартальнова он считает фаворитом, но полагает, что все будет зависеть от эффективности первого звена подопечных Томи Ламсы.

«Принципиальной разницы нет, но чисто теоретически удобно начинать дома. Не просто так ведь команда, которая заняла место выше, начинает матч дома, есть такое небольшое преимущество.

Что касается финнов «Салавата», то здесь больше будет зависеть именно от этого первого звена, нежели от «Ак Барса», — в каком состоянии они будут находиться в этих играх. С точки зрения «сдерживания» зависит от того, какой план выберет Квартальнов, но квалифицированных игроков, которые могут это делать, в команде достаточно.

Фото: vk.com/hcsalavat

Понятно, что болельщикам хотелось, чтобы было больше матчей. Кто сильнее в этой серии? Думаю, что все-таки «Ак Барс», но там все настолько близко, что результат может быть любой. У «Ак Барса» более ровный состав, но, с другой стороны, наличие первого звена у «Салавата» — это тоже козырь, — сказал постоянный эксперт «Реального времени» Леонид Вайсфельд.

Серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» начнется 17 марта матчем в Казани. Казанская команда будет иметь преимущество домашней площадки благодаря первому месту в турнирной таблице Востока по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Все матчи плей-офф будут показаны в прямом эфире на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

Подробное превью полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина читайте в материале «Реального времени».