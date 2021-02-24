В Госдуме предложили ввести новый вид детских пособий

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил министру спорта Олегу Матыцину ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей, но не более 5 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма.



По словам Сухарева, Минфин прорабатывает возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом, но это кардинально не изменит ситуацию, так как в среднем на оплату секции уходит 3—5 тыс. рублей на одного ребенка и до 10 тыс. на двух. Это гораздо большая сумма, чем НДФЛ, уплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца, отмечает депутат.

Также Сухарев предлагает создать механизм, предполагающий поступление выделяемых средств напрямую в спортивные секции от местных отделов социальной защиты или иных уполномоченных органов на основе договора об оказании услуг.

Ранее в правительстве России рассмотрели законопроект, который введет налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Предполагается, что вернуть часть подоходного налога физлица смогут с расходов до 120 тысяч рублей.