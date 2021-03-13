В Казани установят памятник расстрелянному внуку Боратынского

12 марта митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил Музей Е. А. Боратынского — филиал Национального музея Татарстана. После экскурсии по экспозиции музея владыка выступил с инициативой установить в Казани памятник внуку великого поэта — Александру. Русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Казанской губернии, он в 1918 году, после взятия большевиками Казани, был расстрелян как «антисоветский элемент».

Александр Боратынский похоронен на Арском кладбище, и именно здесь, на могиле, будет установлен памятник. Это будет сделано общими усилиями Татарстанской митрополии и Национального музея Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ. Сделать это планируется до сентября 2021 года.