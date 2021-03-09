Цена биткоина превысила $54 тысячи впервые с 23 февраля

Сегодня впервые с 23 февраля цена биткоина на торгах превысила $54 тысячи, достигнув на пике $54,338, что выше показателя закрытия торгов на 4,9%.

По данным площадки CoinDesk, к 13:58 (по мск) курс криптовалюты находился на уровне $54,218 (+8,19%).



22 февраля стоимость биткоина на бирже криптовалют обрушилась больше чем на 12% — его цена опустилась ниже $50 тысяч. При этом вечером 21 февраля он пробил планку в $58 тысяч. С октября 2020 года криптовалюта подорожала более чем в два раза.

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В 2016—2017 годах курс биткоина рос рекордными темпами. Криптовалюта на пике превышала в цене $20 тысяч. Однако затем она так же катастрофически рухнула.

Татьяна Демина