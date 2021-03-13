Автоинспекторы сопроводили в больницу казанца, у которого началось кровотечение

К инспекторам ДПС ГИБДД УМВД России по Челнам лейтенанту полиции Павлу Шевелеву и младшему лейтенанту полиции Станиславу Хабибуллину обратился водитель. Он рассказал полицейским, что в его машине сидит брат, у которого началось кровотечение из-за бытового ранения глаза железной стружкой. Мужчина попросил инспекторов сопроводить их до больницы.



Инспекторы незамедлительно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и сопроводили автомобиль до ближайшего медучреждения с использованием звуковых и световых сигналов. На месте они были уже через несколько минут, пострадавшему оказана помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает автопортал tavto.ru.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Госавтоинспекция Казани в субботу, 13 марта, проведет очередной рейд по выявлению латентных нарушений правил дорожного движения. Рейд пройдет с 20.00 до 22.00.

Маргарита Головатенко