В Казани пройдет рейд ГИБДД по выявлению латентных нарушителей ПДД

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Казани проведет очередной рейд по выявлению латентных нарушений правил дорожного движения. Мероприятие запланировано на субботу, 13 марта.

Сотрудники ГИБДД проведут рейд на одной из улиц Казани с 20.00 до 22.00 часов, сообщили в ведомстве.

Особое внимание уделят водителям, которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, управляют транспортом без прав, не соблюдают правила перевозки детей, и автомобилистам, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию машины.

Адресную работу проведут с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Госавтоинспекция Казани 3 марта с 8.00 до 15.00 часов проводила рейд по выявлению водителей с «тонировкой» на стеклах. По его итогам на водителей составили 176 административных материалов.



Татьяна Демина