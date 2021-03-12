В Казани пройдет рейд ГИБДД по выявлению латентных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция Казани проведет очередной рейд по выявлению латентных нарушений правил дорожного движения. Мероприятие запланировано на субботу, 13 марта.
Сотрудники ГИБДД проведут рейд на одной из улиц Казани с 20.00 до 22.00 часов, сообщили в ведомстве.
Особое внимание уделят водителям, которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, управляют транспортом без прав, не соблюдают правила перевозки детей, и автомобилистам, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию машины.
Адресную работу проведут с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки.
Напомним, Госавтоинспекция Казани 3 марта с 8.00 до 15.00 часов проводила рейд по выявлению водителей с «тонировкой» на стеклах. По его итогам на водителей составили 176 административных материалов.
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