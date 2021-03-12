Татарстанcким школьникам рассказали об основах современного предпринимательства

Эксперты отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк провели мероприятие для школьников, на котором рассказали о технологических трендах, новейших разработках Сбера и примерах их внедрения в бизнесе и повседневной жизни. Мероприятие организовано в рамках запуска на территории Татарстана школьного акселератора SberZ.

Пилот программы SberZ (12+) был запущен в 2019 году в четырех школах Москвы. В конце 2020 года обновленная программа акселератора была тиражирована и запущена во всех регионах России.

Расширение проекта на территории республики получило поддержку со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова. На сегодняшний день более 150 школьников Татарстана уже подали заявку на программу.

SberZ — акселерационная программа для школьников 8—11-х классов, за время которой дети смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта. Для того чтобы присоединиться к программе, необходимо до 15 марта подать заявку на сайте. Лучшие команды получат преференции при поступлении в вузы и выступят со своими проектами перед корпорациями, топ-университетами страны и инвесторами.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Навыкам предпринимательства необходимо учиться с детства, поэтому мы стремимся дать школьникам необходимые знания и помогаем им развиваться. Программа акселератора длится 7 месяцев и включает в себя три этапа: онлайн-обучение, работа с менторами, Демо-день. Сильнейшие команды выйдут в финал и представят свои проекты руководителям крупнейших корпораций и ведущих вузов страны».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»