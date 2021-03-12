В Татарстане ряд жителей получат жилищные сертификаты

В Татарстане ряд жителей получат жилищные сертификаты в рамках программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В текущем году на республику выделят более 8 млн рублей для граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствия таких аварий и приравненных к ним лиц. Всего на Татарстан выделят 3 сертификата.

Кроме того, 3,2 млн тыс. направят на жилищные сертификаты для вынужденных переселенцев. На республику запланировано выделить сертификаты в количестве двух штук. Также более 4,5 млн выделят для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера.

В 2020 году больше тысячи семей в Казани улучшили свои жилищные условия. По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Казани» 23 молодые семьи получили социальные выплаты на покупку жилья. На эти цели был выделен 31 млн рублей.

