В Казани прокуратура потребовала списать долги за ЖКУ инвалида-банкрота

Прокуратура Московского района Казани потребовала списать долги за жилищно-коммунальные услуги 58-летней женщины-инвалида второй группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан женщина признана банкротом. После этого была введена процедура реализации ее имущества. В ноябре процедура была завершена, и женщину освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе ранее заявленных.

Женщина уведомила об этом управляющую компанию ООО «Жилищно-коммунальный отдел «Теплоэнергострой». Однако в УК отказались в добровольном порядке списывать долги за уже оказанные жилищно-коммунальные услуги.

Фото: eis24.me

По закону гражданин, признанный банкротом, после завершения расчетов с кредиторами освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. В том числе тех, что не были заявлены при введении реструктуризации долгов. Исключения — требования кредиторов по текущим платежам, которые могут быть предъявлены после окончания производства

В надзорном ведомстве считают, что долги, образовавшиеся до даты принятия заявления о признании заявительницы банкротом в арбитражном суде, не являются текущими платежами и не могут учитываться при формировании счетов-фактур.

Прокуратура внесла в ООО «ЖКО «ТЭС» представление с требованием устранить нарушения прав заявительницы.



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Ольга Плешкова