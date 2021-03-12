В Казани прокуратура вынесла представление автосервису за покрышки и металлолом на земле

Прокуратура Кировского района Казани выявила нарушения природоохранного законодательства в работе автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Местный житель пожаловался на ООО «ТиТан Авто», которое занимается кузовным ремонтом автомобилей, в том числе покраской кузова, заменой масла и иных сопутствующих деталей. В ходе работы у предприятия образуются отходы производства, в том числе отработанные резиновые автопокрышки и металлолом, которые складируются и хранятся на открытом участке почвы без твердого покрытия.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении ООО «ТиТан Авто» дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». По тем же статьям возбуждено административное дело и в отношении директора автосервиса.

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.



Ольга Плешкова