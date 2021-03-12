В Калифорнии произошел пожар на заводе Tesla

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В Калифорнии в американском городе Фримонт произошел пожар на территории завода по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщает телекомпания Fox.

По данным издания, пожар начался в строящемся здании.

Как сообщает ТАСС, на место прибыли несколько пожарных подразделений. Пожар локализирован. Пострадавших нет. По предварительным данным, источником возгорания стала гидравлическая жидкость.

Напомним, Tesla принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. В ноябре 2019 года он представил пикап с электродвигателем. Машина была выполнена в духе футуристических фильмов 80-х годов. Только за несколько дней Tesla заработала на предзаказах $14 млн.

Ольга Плешкова