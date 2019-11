Маск только на предзаказах пикапа Tesla получил $14 млн

Компания Tesla получила 146 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck, презентованный в четверг. Оставить заявку можно за $100, а значит компания уже получила более $14 млн.

Илон Маск рассказал в Twitter, что заказы начали поступать с вечера 21 ноября.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor