Маск только на предзаказах пикапа Tesla получил $14 млн

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Компания Tesla получила 146 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck, презентованный в четверг. Оставить заявку можно за $100, а значит компания уже получила более $14 млн.

Илон Маск рассказал в Twitter, что заказы начали поступать с вечера 21 ноября.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.

Он отметил, что большинство покупателей выбирают электрокар с двумя двигателями (42%). Далее по популярности следует трехмоторный пикап (41%), а машину с одним движком выбрали 17% заказчиков.

Напомним, что на этой неделе Tesla презентовала футуристичный пикап Cybertruck. Машина из сверхпрочной стали должна дать экологичную перспективу в этой нише авторынка.