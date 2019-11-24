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Маск только на предзаказах пикапа Tesla получил $14 млн

15:14, 24.11.2019
Маск только на предзаказах пикапа Tesla получил $14 млн
Фото: скриншот видео

Компания Tesla получила 146 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck, презентованный в четверг. Оставить заявку можно за $100, а значит компания уже получила более $14 млн.

Илон Маск рассказал в Twitter, что заказы начали поступать с вечера 21 ноября.

Он отметил, что большинство покупателей выбирают электрокар с двумя двигателями (42%). Далее по популярности следует трехмоторный пикап (41%), а машину с одним движком выбрали 17% заказчиков.

Напомним, что на этой неделе Tesla презентовала футуристичный пикап Cybertruck. Машина из сверхпрочной стали должна дать экологичную перспективу в этой нише авторынка.

АвтоБизнесРозничная торговля
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