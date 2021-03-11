Пенсионерка обратилась в Конституционный суд Татарстана из-за льготного проездного — видео

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В Конституционный суд Татарстана обратилась жительница Казани Сания Сабирова. Она просит выяснить, не противоречит ли закону республики пункты порядка предоставления единого социального проездного. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам женщины, у нее льготный проезд действует только по городу, а в пригороде ей приходится доплачивать.

По закону пенсионеры имеют право льготного проезда только в пределах муниципального образования. Сабирова считает, что под это понятие попадает и пригород, так как в федеральном законе «Устав автомобильного транспорта» понятие «пригородное сообщение» не разделяется на один или несколько районов, а означает перевозку между пунктами на расстоянии до 50 км. Село Арышхазда, куда ездит пенсионерка, находится в 35 км от Казани.

Суд будет принимать решение в течение месяца.

В феврале перевозчик в Зеленодольске объявил об отмене льгот на междугородние перевозки с 1 марта. Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров заявлял, что это произошло из-за того, что исполком Зеленодольского района РТ не заключил соответствующий договор с перевозчиком. Спустя время зеленодольский перевозчик объявил, что не будет отменять перевозки граждан по социальному проездному. Обслуживание пассажиров-льготников по маршрутам №104 и №104а до Казани продолжится. Проверку провела прокуратура Татарстана. Как отметили в надзорном ведомстве, проблема возникла из-за несовершенства республиканского законодательства.