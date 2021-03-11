Татарстанцы положили на банковские счета и вклады 651 млрд рублей

В Татарстане объем средств граждан на банковских счетах и вкладах по состоянию на 1 февраля 2021 года преодолел отметку в 651 млрд рублей. Это на 5,1% больше, чем год назад.

Большую часть вкладов составили рублевые сбережения: на них приходится 85,3% всех привлеченных средств татарстанцев, или почти 556 млрд рублей. За год сумма выросла на 4,9%. Вклады в иностранной валюте увеличились на 6,5% и составили 95 млрд рублей, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане остатки средств на депозитах юрлиц по состоянию на 1 февраля 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 3,1% и достигли 430 млрд рублей, средства на счетах компаний— на 21,1%, до 239 млрд рублей, средства ИП — на 37%, до 19 млрд рублей, остатки средств бюджетов снизились на 92,8%, до 0,2 млрд рублей, а остатки на прочих счетах — на 8,6%, до 51 млрд рублей.

В прошлом году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на $5 млрд больше, чем в 2019 году. Самыми популярными валютами для обналичивания стали доллар и евро.