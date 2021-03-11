В Казани вечером пробки достигли 8 баллов

В Казани в четверг вечером образовались восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.55.

Пробки из-за ДТП образовались на проспекте Ямашева, возле «Казань Арены», на улице Маршала Чуйкова, на пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташа.

Также заторы наблюдаются на улицах Марселя Салимжанова, Достоевского, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Родины, Ломжинской, Фучика, Пушкина, Лево-Булачной. Движение затруднено на улицах Декабристов, Копылова, Тэцевской, Кошевого.