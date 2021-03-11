Гузель Яхина прокомментировала обвинения в плагиате в романе «Эшелон на Самарканд»

Фото: Роман Хасаев (архив)

Писательница Гузель Яхина заявила, что ей «не ясна суть претензий» в плагиате в ее новом романе «Эшелон на Самарканд» со стороны самарского историка Григория Циденкова. Она заявила, что в ее произведении много достоверной информации, основанной на первоисточниках.

«Я не вижу ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях», — сказала писательница.

Яхина сообщила, что приводит список первоисточников в конце романа, но там обозначены не все они. «Эти реалии тех лет, конечно же, черпаются из архивных документов, поэтому, если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают об этих же событиях», — добавила Яхина.

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По ее словам, многие занимаются вопросами голода в Поволжье и в целом они с Циденковым говорят «об одном и том же», пишет «РИА Новости».

«Но повторю, если мы говорим о заимствованиях, то здесь, конечно, я бы ожидала какого-то предметного разговора, а не просто огульного обвинения», — констатировала Яхина.

Напомним, новый роман Гузель Яхиной «Поезд на Самарканд» скоро выйдет в продажу. Она работала над ним два с половиной года, повествование в нем начинается в Казани. Что стало отправной точкой в создании романа и будет ли по нему поставлен фильм, как это было после выхода книги «Зулейха открывает глаза», писательница рассказала в интервью «Реальному времени».

Татьяна Демина