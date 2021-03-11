В Дрожжановском районе РТ на перевозки общественным транспортом потратят 1 рубль

Фото: Илья Репин (архив)

В Дрожжановском районе РТ на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах потратят 1 рубль. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает исполком Дрожжановского района РТ. Исполнитель обязуется оказать услуги с момента подписания контракта и до 31 декабря 2021 года. Периодичность — четыре кругорейса ежедневно.

По контракту предусматривается выполнение услуг по перевозке пассажиров и багажа по круговому маршруту через Новое Дрожжаное от села Старое Дрожжаное четыре раза в сутки (отправление из начального пункта в 07.00, 12.00, 13.00 и 18.00).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татьяна Демина