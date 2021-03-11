В Татарстане манипулятором мусоровоза придавило мужчину
В Татарстане манипулятором мусоровоза КАМАЗ придавило мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Инцидент произошел днем 10 марта в селе Столбище Лаишевского района. Прибывшие спасатели обнаружили, что 55-летнего мужчину придавило манипулятором мусоровоза КАМАЗ.
Тело погибшего достали с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в Набережных Челнах на стройке многоквартирного дома двое рабочих упали с высоты — один погиб, второй с травмами госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. По требованию прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».
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