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В Татарстане манипулятором мусоровоза придавило мужчину

12:42, 11.03.2021
В Татарстане манипулятором мусоровоза придавило мужчину
Фото: МЧС РТ

В Татарстане манипулятором мусоровоза КАМАЗ придавило мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Инцидент произошел днем 10 марта в селе Столбище Лаишевского района. Прибывшие спасатели обнаружили, что 55-летнего мужчину придавило манипулятором мусоровоза КАМАЗ.

Тело погибшего достали с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: МЧС РТ

Ранее в Набережных Челнах на стройке многоквартирного дома двое рабочих упали с высоты — один погиб, второй с травмами госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. По требованию прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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