В Казани будут судить подростка, сломавшего челюсть сверстнику за выход из преступной группировки

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка, которого обвиняют в том, что он сломал челюсть другому подростку.

По версии следствия, вечером 27 июля на футбольном поле на улице Рахимова состоялся сбор участников преступной группировки. Один из участников хотел выйти из состава преступной организации, за что фигурант дела его ударил. Несовершеннолетний потерпевший получил двухсторонний перелом нижней челюсти.

Подросток признал вину, он находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд.

Ранее Верховный суд России официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Теперь причастность к молодежной субкультуре по решению Верховного суда России будет приравнена к экстремизму.

Генпрокуратура считает, что движение «представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», а в его деятельность вовлекались «подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию».

Ольга Плешкова