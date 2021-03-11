На конференции «Реального времени» обсудят проблему кадрового дефицита в Закамье

Сегодня состоится конференция «Реального времени» на тему «Как вылечить «кадровое малокровие» в Закамье?». В рамках мероприятия эксперты обсудят проблему ситуацию, сложившуюся с кадрами в этой части Татарстана.



Представители предприятий поделятся своим опытом решения проблемы набора кадров (например, организацию вахты, создание привлекательных предложений для будущих сотрудников) и обсудят внутреннюю борьбу за кадры в регионе между предприятиями (включая, в первую очередь, зарплатные вопросы и неконвенциональные методы конкуренции). Стороны выслушают аргументы и предложения друг друга и попытаются выработать стратегическую схему решения этого вопроса, одного из самых острых в современной бизнес-повестке республики. По итогам встречи планируется подготовить для профильных министерств и ведомств РТ Татарстан предложения, которые будут направлены на борьбу с проблемой кадрового кризиса в Закамье.

Модератором дискуссии выступит директор консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова. Спикеры конференции: руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, генеральный директор АО «Эссен продакшн АГ» Леонид Барышев, вице-президент Ассоциации «ИННОКАМ» Лейсан Абзалилова, заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» ЦСР Ольга Торбич, директор департамента развития персонала ПАО «КАМАЗ» Светлана Михеева, первый заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Радмир Беляев, руководитель «Alabuga International School» и «Алабуга Политех» Эльвира Фомина.

Итоговый репортаж с мероприятия будет опубликован на сайте «Реального времени».