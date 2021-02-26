Круглый стол «Как вылечить «кадровое малокровие» в Закамье?»

Развитию промышленности в Камском узле Татарстана мешает дефицит кадров. Несмотря на преференции и особые условия, промышленники не спешат осваивать Камскую зону, столкнувшись с проблемой поиска не только высококвалифицированных, но и рабочих кадров.
26 февраля состоится круглый стол на тему «Как вылечить «кадровое малокровие» в Закамье?», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
Тезисы к обсуждению:
По итогам встречи участниками будет составлен меморандум о создании программы обеспечения предприятий Закамских ОЭЗ кадрами на основе озвученных экспертами предложений.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.