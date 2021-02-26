Круглый стол «Как вылечить «кадровое малокровие» в Закамье?»

Развитию промышленности в Камском узле Татарстана мешает дефицит кадров. Несмотря на преференции и особые условия, промышленники не спешат осваивать Камскую зону, столкнувшись с проблемой поиска не только высококвалифицированных, но и рабочих кадров.

26 февраля состоится круглый стол на тему «Как вылечить «кадровое малокровие» в Закамье?», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы к обсуждению:

Как обстоят дела с кадрами на работающих предприятиях: как они решают вопрос с пополнением кадров на своих предприятиях?

Опыт предприятий, которые организовали вахту из других городов или регионов. Насколько это помогло в решении вопроса: выгода и недостатки этой системы работы?

Как госорганы, продвигающие Закамскую зону как инвестиционный потенциал, помогают в решение кадрового вопроса? И что государство, предприятия и ЧГП может сделать для его решения?

Создание инфраструктуры для рабочей миграции специалистов: реальная задача или утопия?

Внутренняя конкуренция: как удерживают привлеченные кадры предприятия Закамья?

Цена специалиста: насколько содержание и оплата труда специалиста в этой зоне отличается по факту от аналогичных в других регионах.

Источники привлечения кадров и конкретные шаги к решению вопроса дефицита кадров в промышленном секторе Закамья.

По итогам встречи участниками будет составлен меморандум о создании программы обеспечения предприятий Закамских ОЭЗ кадрами на основе озвученных экспертами предложений.